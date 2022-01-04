Сорина: хотелось быть на подиуме по окончании «Тур де Ски», а не в середине

Российская лыжница Татьяна Сорина подвела итоги выступления на многодневке «Тур де Ски». Она заняла шестое место в общем зачёте. Победителем многодневки стала её соотечественница Наталья Непряева.
«Немного расстроена. Но это один из этапов подготовки к главному старту, поэтому будем работать дальше, сделаем работу над ошибками.
Хотелось быть на подиуме по окончании Тура, а не в середине и потом закончить за упокой, как у меня это получилось.
По гонке Наталье не помогала. Только чтоб не мешать друг другу, пытались не контактировать.
Я думаю, надо было быстрее стартовать. Впереди идущие соперницы просто тормозили пелотон. Может быть, такая задумка была, чтоб на горе убежать. Пришли к горе все вместе — в прошлом году такого не было», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».
- 4 января 2022
-
15:37
-
15:34
-
15:26
-
15:18
-
15:17
-
15:13
-
15:10
-
15:09
-
15:04
-
14:59
-
14:59
-
14:55
-
14:52
-
14:50
-
14:47
-
14:46
-
14:44
-
14:43
-
14:41
-
14:41
-
14:38
-
14:34
-
14:34
-
14:30
-
14:26
-
14:25
-
14:16
-
14:07
-
14:07
-
13:38
-
13:16
-
13:00
-
12:58
-
12:39
-
11:33