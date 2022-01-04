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Сорина: хотелось быть на подиуме по окончании «Тур де Ски», а не в середине

Сорина: хотелось быть на подиуме по окончании «Тур де Ски», а не в середине
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Российская лыжница Татьяна Сорина подвела итоги выступления на многодневке «Тур де Ски». Она заняла шестое место в общем зачёте. Победителем многодневки стала её соотечественница Наталья Непряева.

«Немного расстроена. Но это один из этапов подготовки к главному старту, поэтому будем работать дальше, сделаем работу над ошибками.

Хотелось быть на подиуме по окончании Тура, а не в середине и потом закончить за упокой, как у меня это получилось.

По гонке Наталье не помогала. Только чтоб не мешать друг другу, пытались не контактировать.

Я думаю, надо было быстрее стартовать. Впереди идущие соперницы просто тормозили пелотон. Может быть, такая задумка была, чтоб на горе убежать. Пришли к горе все вместе — в прошлом году такого не было», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».

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