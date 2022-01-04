Тренер сборной России: Сориной можно поставить галочку за «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал выступление Татьяны Сориной на «Тур де Ски». В заключительной гонке многодневки она заняла 8-е место, а в общем зачёте — 6-е. Победителем в общем зачёте «Тур де Ски» стала россиянка Наталья Непряева.
«Татьяна пробежала гонку ровно, показала относительно ровный результат. Хорошее шестое место в общем зачёте. Я думаю, можно поставить галочку за Тур.
Сегодня Наталья нас ещё больше удивила, проиграв всего 30 секунд Хейди Венг, которая является горновосходительницей», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».
«Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины
1. Наталья Непряева (Россия) — 1:59.38,5
2. Эбба Андерссон (Швеция) +46,7
3. Хейди Венг (Норвегия) +1.07,7
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.48,6
5. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.52,0
6. Татьяна Сорина (Россия) +2.24,7
7. Тереза Штадлобер (Австрия) +2.35,5
8. Джессика Диггинс (США) +3.15,8
9. Катарина Хенниг (Германия) +3.21,3
10. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +3.38,6
- 4 января 2022
-
15:37
-
15:34
-
15:26
-
15:18
-
15:17
-
15:13
-
15:10
-
15:09
-
15:04
-
14:59
-
14:59
-
14:55
-
14:52
-
14:50
-
14:47
-
14:46
-
14:44
-
14:43
-
14:41
-
14:41
-
14:38
-
14:34
-
14:34
-
14:30
-
14:26
-
14:25
-
14:16
-
14:07
-
14:07
-
13:38
-
13:16
-
13:00
-
12:58
-
12:39
-
11:33