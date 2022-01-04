Тренер сборной России: Сориной можно поставить галочку за «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал выступление Татьяны Сориной на «Тур де Ски». В заключительной гонке многодневки она заняла 8-е место, а в общем зачёте — 6-е. Победителем в общем зачёте «Тур де Ски» стала россиянка Наталья Непряева.



«Татьяна пробежала гонку ровно, показала относительно ровный результат. Хорошее шестое место в общем зачёте. Я думаю, можно поставить галочку за Тур.



Сегодня Наталья нас ещё больше удивила, проиграв всего 30 секунд Хейди Венг, которая является горновосходительницей», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».

«Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины



1. Наталья Непряева (Россия) — 1:59.38,5

2. Эбба Андерссон (Швеция) +46,7

3. Хейди Венг (Норвегия) +1.07,7

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.48,6

5. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.52,0

6. Татьяна Сорина (Россия) +2.24,7

7. Тереза Штадлобер (Австрия) +2.35,5

8. Джессика Диггинс (США) +3.15,8

9. Катарина Хенниг (Германия) +3.21,3

10. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +3.38,6