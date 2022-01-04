Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Тренер сборной России: Сориной можно поставить галочку за «Тур де Ски»

Тренер сборной России: Сориной можно поставить галочку за «Тур де Ски»
Комментарии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал выступление Татьяны Сориной на «Тур де Ски». В заключительной гонке многодневки она заняла 8-е место, а в общем зачёте — 6-е. Победителем в общем зачёте «Тур де Ски» стала россиянка Наталья Непряева.

«Татьяна пробежала гонку ровно, показала относительно ровный результат. Хорошее шестое место в общем зачёте. Я думаю, можно поставить галочку за Тур.

Сегодня Наталья нас ещё больше удивила, проиграв всего 30 секунд Хейди Венг, которая является горновосходительницей», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».

«Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) — 1:59.38,5
2. Эбба Андерссон (Швеция) +46,7
3. Хейди Венг (Норвегия) +1.07,7
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.48,6
5. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.52,0
6. Татьяна Сорина (Россия) +2.24,7
7. Тереза Штадлобер (Австрия) +2.35,5
8. Джессика Диггинс (США) +3.15,8
9. Катарина Хенниг (Германия) +3.21,3
10. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +3.38,6

Новость по теме
Российская лыжница Наталья Непряева победила в общем зачёте на «Тур де Ски»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022