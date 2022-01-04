Наталья Непряева возглавила общий зачёт Кубка мира после победы на «Тур де Ски»
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Лыжница сборной России Наталья Непряева, которая выиграла многодневку «Тур де Ски», поднялась на первое место в общем зачёте сезона-2021/2022 Кубка мира. За победу на «Тур де Ски» российская спортсменка получила сразу 400 очков.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины (первая десятка)
1. Наталья Непряева (Россия) – 843 очка
2. Эбба Андерссон (Швеция) — 648.
3. Джессика Диггинс (США) — 622.
4. Хейди Венг (Норвегия) — 586.
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 516.
6. Фрида Карлссон (Швеция) – 483.
7. Кертту Нисканен (Финляндия) — 467.
8. Майя Дальквист (Швеция) – 464.
9. Анамария Лампич (Словения) — 462.
10. Татьяна Сорина (Россия) – 448.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание соревнований.
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