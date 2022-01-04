Наталья Непряева возглавила общий зачёт Кубка мира после победы на «Тур де Ски»

Лыжница сборной России Наталья Непряева, которая выиграла многодневку «Тур де Ски», поднялась на первое место в общем зачёте сезона-2021/2022 Кубка мира. За победу на «Тур де Ски» российская спортсменка получила сразу 400 очков.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины (первая десятка)

1. Наталья Непряева (Россия) – 843 очка

2. Эбба Андерссон (Швеция) — 648.

3. Джессика Диггинс (США) — 622.

4. Хейди Венг (Норвегия) — 586.

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 516.

6. Фрида Карлссон (Швеция) – 483.

7. Кертту Нисканен (Финляндия) — 467.

8. Майя Дальквист (Швеция) – 464.

9. Анамария Лампич (Словения) — 462.

10. Татьяна Сорина (Россия) – 448.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание соревнований.