Наталья Непряева оттолкнула французскую лыжницу после финиша. Фото

Российская лыжница Наталья Непряева оттолкнула французскую лыжницу Дельфин Клодель после финиша решающей гонки многодневки «Тур де Ски». Непряева заняла в гонке четвёртое место, это не помешало ей остаться во главе общего зачёта. Что касается Клодель, то она финишировала третьей в последней гонке.

Второе место в общем зачёте «Тур де Ски» заняла представительница Швеции Эбба Андерссон. Замкнула тройку сильнейших Хейди Венг из Норвегии.

Напомним, Наталья Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски». Что касается мужского зачёта, то россияне уже побеждали на «Тур де Ски». Александр Большунов делал это дважды, Александр Легков и Сергей Устюгов — по одному разу.

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