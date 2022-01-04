Бородавко: Непряева никогда не показывала здесь таких секунд, как сегодня. Проигрывала

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу российской лыжницы Натальи Непряевой в общем зачёте «Тур де Ски». В финальной гонке российская спортсменка заняла четвёртое место, это не помешало ей остаться во главе общего зачёта.

«Долгожданная победа. Всегда после таких побед много эмоций — и небольшое опустошение, потому что ожидание всегда очень томительное, и, когда выигрывают, можно выдохнуть.

Наталья никогда не показывала здесь таких секунд, как сегодня, она всегда проигрывала очень много. Положительный момент в том, что она стала более функциональная, и, если рассматривать с перспективой на Олимпийские игры, думаю, что она ещё сделает шаг вперёд.

Спортсмены творят историю, мы им помогаем. Тренер находится сзади и направляет спортсмена. Хотелось бы, чтоб это был не пик формы Натальи, а только начало. Её состояние ещё до начала Тура не было таким радужным. Я думаю, что это начало набора формы. Ещё есть время, есть гонки. Ещё есть за счёт чего улучшить результат. Все гонки мы рассматриваем только через призму Олимпийских игр», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».

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