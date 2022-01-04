Панжинский оценил поведение Непряевой, оттолкнувшей француженку после финиша

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте, российский лыжник Александр Панжинский дал комментарий по поводу инцидента, который произошёл в конце заключительной женской гонки «Тур де Ски». Напомним, российская лыжница Наталья Непряева оттолкнула француженку Дельфин Клодель.



«Мы видели, что после гонки Непряева отпихнула француженку, которая мешала ей проехать для того, что Наталья уже упала без сил. Это говорит о том, что Наталья вышла на эту гонку как на войну, биться до конца. Наверное, даже с какой-то агрессией к самой себе и ко всем соперницам.



Француженка ей мешает, и россиянка жёстким ударом отталкивает соперницу. Но это, наверное, говорит о том, что Наталья до последних метров была настроена по-боевому — жалости ни к себе, ни к кому. Только так можно преодолеть эту тяжелейшую гору.



Но Наталья — молодец, после финиша переключается, опять превращается в красивую и улыбчивую девушку. Уверен, что с конкурентками, которые, может, были врагами минутой ранее, сейчас она по-товарищески общается. Мне кажется, только так и даются победы», — сказал Панжинский в эфире «Матч ТВ».

Новость по теме Наталья Непряева оттолкнула французскую лыжницу после финиша. Фото