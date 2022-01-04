В пятый раз в истории «Тур де Ски» выиграл представитель России

Российская лыжница Наталья Непряева стала победителем престижной многодневки «Тур де Ски». Россиянка заняла в заключительной гонке четвёртое место, но этого оказалось достаточно, чтобы стать победителем в общем зачёте.



Непряева — первая в истории российская лыжница, ставшая чемпионкой «Тур де Ски». При этом представители России уже в пятый раз в истории выигрывают эти соревнования. Ранее Александр Большунов побеждал в 2021 и 2020 годах. Также в 2017 году победителем стал Сергей Устюгов, а в 2013 году — Александр Легков.



Среди женщин вторые места занимали Непряева (дважды) и Юлия Ступак.



Отметим, что «Тур де Ски» проводится с 2007 года. В этот раз турнир проводился в 16-й раз.

«Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины



1. Наталья Непряева (Россия) — 1:59.38,5

2. Эбба Андерссон (Швеция) +46,7

3. Хейди Венг (Норвегия) +1.07,7

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.48,6

5. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.52,0