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В пятый раз в истории «Тур де Ски» выиграл представитель России

В пятый раз в истории «Тур де Ски» выиграл представитель России
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Российская лыжница Наталья Непряева стала победителем престижной многодневки «Тур де Ски». Россиянка заняла в заключительной гонке четвёртое место, но этого оказалось достаточно, чтобы стать победителем в общем зачёте.

Непряева — первая в истории российская лыжница, ставшая чемпионкой «Тур де Ски». При этом представители России уже в пятый раз в истории выигрывают эти соревнования. Ранее Александр Большунов побеждал в 2021 и 2020 годах. Также в 2017 году победителем стал Сергей Устюгов, а в 2013 году — Александр Легков.

Среди женщин вторые места занимали Непряева (дважды) и Юлия Ступак.

Отметим, что «Тур де Ски» проводится с 2007 года. В этот раз турнир проводился в 16-й раз.

«Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) — 1:59.38,5
2. Эбба Андерссон (Швеция) +46,7
3. Хейди Венг (Норвегия) +1.07,7
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.48,6
5. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.52,0

Рухнула без сил чемпионкой. Российская лыжница впервые в истории выиграла «Тур де Ски» Рухнула без сил чемпионкой. Российская лыжница впервые в истории выиграла «Тур де Ски»
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