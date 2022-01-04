Эбба Андерссон прокомментировала второе место в общем зачёте «Тур де Ски»

Шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала своё второе место в общем зачёте по итогам многодневки «Тур де Ски». Андерссон уступила лишь россиянке Наталье Непряевой.
«Я довольна своим сегодняшним выступлением. Есть много сильных девушек, с которыми нужно было бороться на Туре. Быть второй по итогам всей многодневки — это, несомненно, успех для меня. Немного переживала по поводу своей формы перед этими соревнованиями. Но сейчас у меня больше уверенности перед непосредственной подготовкой к Олимпиаде.
Дальше — отдых. Завтра я буду дома, и будет приятно вернуться. Давно уже не была дома. Что касается участия в гонках Ле Руса и Планицы, посмотрим. Подумаю, как лучше готовиться к Олимпиаде. Пока не знаю, поеду ли соревноваться на этих этапах», — сказала Андерссон в интервью FIS.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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