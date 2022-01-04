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Хейди Венг: не могу сказать, что гонка прошла по моему сценарию

Хейди Венг: не могу сказать, что гонка прошла по моему сценарию
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Норвежская лыжница Хейди Венг прокомментировала результат заключительной гонки многодневки «Тур де Ски». Норвежка стала победительницей гонки, второе место заняла шведка Эбба Андерссон, а третьей стала француженка Дельфин Клодель. Победу в общем зачёте в итоге одержала россиянка Наталья Непряева.

«Не могу сказать, что гонка прошла полностью по моему сценарию. Я старалась идти первой на подъёме, но сегодня было тяжело. Под лыжами был тяжёлый снег. Шла непростая борьба.

Старалась сохранять концентрацию на финише, быть впереди Эббы перед заключительным торчком. У меня получилось потрясающе пройти последнюю сотню метров. Очень хорошая гонка.

Теперь сделаю соревновательную паузу. Буду восстанавливать силы, тренироваться — сначала в Норвегии, потом в Италии. Будет здорово», — сказала Венг в интервью пресс-службе FIS.

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