Хейди Венг: не могу сказать, что гонка прошла по моему сценарию

Норвежская лыжница Хейди Венг прокомментировала результат заключительной гонки многодневки «Тур де Ски». Норвежка стала победительницей гонки, второе место заняла шведка Эбба Андерссон, а третьей стала француженка Дельфин Клодель. Победу в общем зачёте в итоге одержала россиянка Наталья Непряева.



«Не могу сказать, что гонка прошла полностью по моему сценарию. Я старалась идти первой на подъёме, но сегодня было тяжело. Под лыжами был тяжёлый снег. Шла непростая борьба.



Старалась сохранять концентрацию на финише, быть впереди Эббы перед заключительным торчком. У меня получилось потрясающе пройти последнюю сотню метров. Очень хорошая гонка.



Теперь сделаю соревновательную паузу. Буду восстанавливать силы, тренироваться — сначала в Норвегии, потом в Италии. Будет здорово», — сказала Венг в интервью пресс-службе FIS.