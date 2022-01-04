Диггинс — о последней гонке «Тур де Ски»: был один из самых тяжёлых дней за много лет

Американская лыжница Джессика Диггинс прокомментировала собственное выступление в заключительной гонке «Тур де Ски». Диггинс заняла лишь 15-е место в масс-старте. В результате она завершила многодневку на 8-м месте в общем зачёте.



Победителем гонки стала норвежка Хейди Венг, а общий зачёт выиграла россиянка Наталья Непряева. Она стала первой в истории России лыжницей, выигравшей многодневку «Тур де Ски».



«Сегодня был один из самых тяжёлых для меня дней за много лет. Горжусь, что всё-таки дошла до финиша. В последние несколько дней мне было непросто, постоянно приходилось бороться. Дойти до конца — это повод гордиться собой. Благодарна нашей команде, горжусь партнёрами. Дальше — много отдыха!» — сказала Диггинс в интервью FIS.

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