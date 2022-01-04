Наталья Непряева заявила, что её били по палкам в финальной гонке на «Тур де Ски»

Лыжница сборной России Наталья Непряева заявила, что соперницы били её по палкам в решающей гонке многодневки «Тур де Ски». Непряева заняла четвёртое место в финальной гонке «Тур де Ски», это не помешало ей остаться на первом месте в общем зачёте многодневки.

«Было много моментов, когда били по палкам. Но я старалась идти за Джессикой, затем долго шла за Таней (Диггинс и Сориной. — Прим. «Чемпионата»), иногда она меня пропускала, старались помогать друг другу, чтобы не было помех. Рада, что равнину прошла именно аккуратно», — приводит слова Натальи «Матч ТВ».

Наталья Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски». Что касается мужского зачёта, то россияне уже побеждали на «Тур де Ски». Александр Большунов делал это дважды, Александр Легков и Сергей Устюгов — по одному разу.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание соревнований.