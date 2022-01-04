Наталья Непряева опубликовала пост в «Инстаграме» после победы на «Тур де Ски»

Лыжница сборной России Наталья Непряева, которая одержала победу в общем зачёте многодневки «Тур де Ски», опубликовала на своей странице в «Инстаграме» пост, посвящённый этому событию. Спортсменка поблагодарила свою команду за поддержку.

«Мы сделали это! Спасибо моей команде, вы лучшие», — написала она, прикрепив текст к соответствующим фотографиям.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Натальи Непряевой.

Напомним, Наталья Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски». Что касается мужского зачёта, то россияне уже побеждали на «Тур де Ски». Александр Большунов делал это дважды, Александр Легков и Сергей Устюгов — по одному разу.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.