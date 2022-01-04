Мама Непряевой рассказала об эмоциях от победы дочери в многодневке «Тур де Ски»

Ирина Непряева, мама и первый тренер российской лыжницы Натальи Непряевой, рассказала об эмоциях от победы дочери в многодневке «Тур де Ски». Сегодня, 4 января, Непряева стала первой в истории России лыжницей, выигравшей «Тур де Ски».
«Эмоции непередаваемые, волнение было огромное. Впереди была непредсказуемая гора, в которой Наталья не так сильна, как в спринте. Молодец, что собралась, выдержала и справилась с поставленной задачей. Вся Тверь радуется за землячку.
С кем смотрели гонку? С её первым тренером Александром Васильевичем Смирновым. У нас тут проходили областные соревнования среди школ. Мы, закончив детские соревнования, сразу перешли на более взрослые старты. Нервы у обоих были на пределе.
Волновались с начала старта. Это всё непредсказуемо. И у Саши (Большунова) палки ломались. Может и завал случиться
Утром Наталья мне звонила. У неё, сами понимаете, нервы, эмоции. Когда уже повесили жёлтую майку и ярлык победителя, то это психологически давит на человека. Я ей сказала: «Наташа, беги как обычную гонку». Не надо вешать на себя ответственность. А там пойдёт, как пойдёт». Она — молодец, что справилась», — цитирует Непряеву-старшую «Матч ТВ».
- 4 января 2022
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