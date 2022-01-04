Норвежец Рёте выиграл заключительную гонку «Тур де Ски», Спицов — второй

В Валь-ди-Фьемме (Италия) завершилась заключительная гонка «Тур де Ски». Масс-старт на 10 км у мужчин выиграл норвежец Сюр Рёте. Вторым стал россиянин Денис Спицов, а тройку лучших замкнул Фридрих Мох из Германии.

Трёхкратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо завершил гонку на 5-м месте, россиянин Александр Большунов стал 7-м.

Клебо в итоге выиграл общий зачёт «Тур де Ски».

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемм. Италия. Масс-старт. 10 км. Мужчины

1. Сюр Рёте (Норвегия) — 31:42.1.

2. Денис Спицов (Россия) +2,4.

3. Фридрих Мох (Германия) +18,9.

4. Лука Бёгль (Германия) +30,0.

5. Йоханнес Клебо (Норвегия) +34,9.

6. Эстеве Альтимирас Иринеу (Румыния) +37,0.

7. Александр Большунов (Россия) +38,1.