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Норвежец Рёте выиграл заключительную гонку «Тур де Ски», Спицов — второй

Норвежец Рёте выиграл заключительную гонку «Тур де Ски», Спицов — второй
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В Валь-ди-Фьемме (Италия) завершилась заключительная гонка «Тур де Ски». Масс-старт на 10 км у мужчин выиграл норвежец Сюр Рёте. Вторым стал россиянин Денис Спицов, а тройку лучших замкнул Фридрих Мох из Германии.

Трёхкратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо завершил гонку на 5-м месте, россиянин Александр Большунов стал 7-м.

Клебо в итоге выиграл общий зачёт «Тур де Ски».

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемм. Италия. Масс-старт. 10 км. Мужчины

1. Сюр Рёте (Норвегия) — 31:42.1.
2. Денис Спицов (Россия) +2,4.
3. Фридрих Мох (Германия) +18,9.
4. Лука Бёгль (Германия) +30,0.
5. Йоханнес Клебо (Норвегия) +34,9.
6. Эстеве Альтимирас Иринеу (Румыния) +37,0.
7. Александр Большунов (Россия) +38,1.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Тур де Ски 3, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
04 января 2022, вторник. 17:25 МСК
Окончено
1
Сьюр Рёте
Норвегия
31:42.1
2
Денис Спицов
Россия
+2.4
3
Фридрих Мох
Германия
+18.9
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