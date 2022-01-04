Норвежец Рёте выиграл заключительную гонку «Тур де Ски», Спицов — второй
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В Валь-ди-Фьемме (Италия) завершилась заключительная гонка «Тур де Ски». Масс-старт на 10 км у мужчин выиграл норвежец Сюр Рёте. Вторым стал россиянин Денис Спицов, а тройку лучших замкнул Фридрих Мох из Германии.
Трёхкратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо завершил гонку на 5-м месте, россиянин Александр Большунов стал 7-м.
Клебо в итоге выиграл общий зачёт «Тур де Ски».
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемм. Италия. Масс-старт. 10 км. Мужчины
1. Сюр Рёте (Норвегия) — 31:42.1.
2. Денис Спицов (Россия) +2,4.
3. Фридрих Мох (Германия) +18,9.
4. Лука Бёгль (Германия) +30,0.
5. Йоханнес Клебо (Норвегия) +34,9.
6. Эстеве Альтимирас Иринеу (Румыния) +37,0.
7. Александр Большунов (Россия) +38,1.
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