Прервалась серия Большунова из двух выигранных «Тур де Ски» подряд
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Российский лыжник Александр Большунов не смог выиграть «Тур де Ски» в третий раз подряд. Гегемонию лидера российской сборной прервал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, ставший победителем общего зачёта.
Заключительную гонку многодневки выиграл норвежец Сюр Рёте. Вторым стал россиянин Денис Спицов, а тройку лучших замкнул Фридрих Мох из Германии. Но эти результаты не повлияли на итоговое распределение мест в общем зачёте. Клебо, уверенно лидировавший перед заключительным этапом, сумел удержать победу.
Большунов выигрывал «Тур де Ски» в 2020 и 2021 годах.
Отметим, что общий зачёт у женщин выиграла россиянка Наталья Непряева. Она впервые в карьере выиграла престижную многодневку «Тур де Ски».
Новость по теме«Тур де Ски», общий зачёт: Клебо выиграл, Большунов — второй
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