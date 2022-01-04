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Прервалась серия Большунова из двух выигранных «Тур де Ски» подряд

Прервалась серия Большунова из двух выигранных «Тур де Ски» подряд
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Российский лыжник Александр Большунов не смог выиграть «Тур де Ски» в третий раз подряд. Гегемонию лидера российской сборной прервал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, ставший победителем общего зачёта.

Заключительную гонку многодневки выиграл норвежец Сюр Рёте. Вторым стал россиянин Денис Спицов, а тройку лучших замкнул Фридрих Мох из Германии. Но эти результаты не повлияли на итоговое распределение мест в общем зачёте. Клебо, уверенно лидировавший перед заключительным этапом, сумел удержать победу.

Большунов выигрывал «Тур де Ски» в 2020 и 2021 годах.

Отметим, что общий зачёт у женщин выиграла россиянка Наталья Непряева. Она впервые в карьере выиграла престижную многодневку «Тур де Ски».

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