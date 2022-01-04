Прервалась серия Большунова из двух выигранных «Тур де Ски» подряд

Российский лыжник Александр Большунов не смог выиграть «Тур де Ски» в третий раз подряд. Гегемонию лидера российской сборной прервал норвежский лыжник Йоханнес Клебо, ставший победителем общего зачёта.



Заключительную гонку многодневки выиграл норвежец Сюр Рёте. Вторым стал россиянин Денис Спицов, а тройку лучших замкнул Фридрих Мох из Германии. Но эти результаты не повлияли на итоговое распределение мест в общем зачёте. Клебо, уверенно лидировавший перед заключительным этапом, сумел удержать победу.



Большунов выигрывал «Тур де Ски» в 2020 и 2021 годах.



Отметим, что общий зачёт у женщин выиграла россиянка Наталья Непряева. Она впервые в карьере выиграла престижную многодневку «Тур де Ски».