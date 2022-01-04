В сборной России отреагировали на серебряную награду Дениса Спицова в масс-старте
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результаты заключительной гонки «Тур де Ски» среди мужчин. Победителем стал норвежец Сюр Рёте, россиянин Денис Спицов занял второе место, а немец Фридрих Мох — третьим.
«Спицов порадовал. Эта гонка в гору прямо Спицова — он давно заезжает в призы именно в горе. Почётно, что он занял второе место, но очень обидно, что совсем чуть-чуть Денису не хватило до третьего места, до призов в общем зачёте. В целом же этот «Тур де Ски» очень удачный для Спицова», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Отметим, что общий зачёт многодневки выиграл норвежец Йоханнес Клебо. Россиянин Александр Большунов стал вторым.
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