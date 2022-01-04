«Большунов взял своё». Бородавко — о серебре в общем зачёте «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил серебро Александра Большунова в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».

Перед стартом заключительной гонки с общего старта на 10 км свободным стилем – восхождением на гору Альп-де-Чермис в Валь-ди-Фьемме (Италия) – Клебо опережал Большунова на 2 минуты и в итоге незначительно увеличил своё преимущество. В масс-старте Клебо стал пятым, а Большунов – седьмым.

«Сегодня Большунову было сложно добраться до первого места в многодневке. Клебо шёл и всё контролировал, Александру было его не достать.



Большунов взял своё. Второе место на «Тур де Ски» — это тоже очень почётно. Сейчас Саше важно набирать форму и готовиться к Олимпийским играм», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.