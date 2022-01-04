Червоткин: гора у меня всегда не особо идёт, ничего не поделать

Российский лыжник Алексей Червоткин подвёл итоги заключительной гонки «Тур де Ски». Россиянин занял 31-е место. Победителем гонки стал норвежец Сюр Рёте, второе место занял Денис Спицов, а третье — немец Фридрих Мох.
«Гора у меня всегда не особо идёт. Хоть сзади иди, хоть впереди, ничего не поделать, люди меня проходят. Это непрерывный подъём, где нельзя отдохнуть, перевести дух. Я просто шёл как мог.
Я решил неплохо отработать равнину. Когда идёшь за спинами, так легче, конечно. Но я об этом не задумывался. Просто вышел вперёд и решил зарядить.
В горе я Большунову и Спицову был не помощник. Честно говоря, не особо доволен итогами многодневки. И в общем зачёте я планировал быть выше и в дистанционных гонках хотел быть выше, чем сейчас. Есть подиум, но были и провальные гонки», — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».
- 4 января 2022
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