Клебо сравнялся с Большуновым по количеству выигранных «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо во второй раз в карьере выиграл многодневку «Тур де Ски». Впервые Клебо стал лучшим после восхождения на гору Альп-де-Чермис в Валь-ди-Фьемме (Италия) в сезоне-2018/2019. Затем два года подряд первенствовал россиянин Александр Большунов, который в 2022 году стал вторым.

Сегодня, 4 января, перед стартом заключительной гонки с общего старта на 10 км свободным стилем – восхождением– Клебо опережал Большунова на 2 минуты и в итоге незначительно увеличил своё преимущество. В масс-старте Клебо стал пятым, а Большунов – седьмым.

Первым в гору поднялся норвежец Сьюр Рёте, вторым россиянин Денис Спицов, третьим – немец Фридрих Мох.

В общем зачёте третьим стал финн Ийво Нисканен, Спицову не хватило до бронзы 7 секунд.