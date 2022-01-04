Панжинский: на Олимпиаде мы увидим того Большунова, которого все привыкли видеть

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года Александр Панжинский прокомментировал результаты многодневки «Тур де Ски». Победителем в общем зачёте стал норвежец Йоханнес Клебо, россиянин Александр Большунов занял второе место.



«Клебо был объективно сильнейшим спортсменом на этом «Тур де Ски». У Большунова не всё сложилось гладко: он сделал не всё, что хотел и потенциально мог. Верим, что за этот месяц он проведёт работу над ошибками и устранит все минусы, чтобы быть готовым к Олимпиаде. Думаю, в Пекине, где проходят отдельные гонки, а не многодневка, он уже будет тем Александром, которого мы все привыкли видеть, который выигрывал на чемпионате мира.



Возможно, на этой Олимпиаде Александру стоит бежать не все дистанции. Может быть, даже стоит пропустить спринтерскую коньковую гонку и больше сконцентрироваться на тех гонках, где он может биться за победу», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.