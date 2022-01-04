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«Не получилось ничего». Артём Мальцев — о выступлении на «Тур де Ски»

«Не получилось ничего». Артём Мальцев — о выступлении на «Тур де Ски»
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Российский лыжник Артём Мальцев подвёл итоги своего выступления на «Тур де Ски» — 2021/2022.

Мальцев стал десятым в заключительном коньковом масс-старте многодневки — восхождении на гору Альп-де-Чермис в Валь-ди-Фьемме (Италия). В общем зачёте Мальцев занял 16-е место, отстав от лидера на 6 минут 22 секунды.

«Настроения как не было, так и нет. Не получилось ничего. Забудем всё и начнём с чистого листа. Был хороший сбор, готовился, были большие надежды — но что-то не пошло, не получилось. Провалился на масс-старте в Оберстдорфе, после него пропало настроение — и дальше вообще никак. Надеюсь, что сейчас будет время восстановиться, на этапе Кубка мира во Франции буду стараться набрать ход. А дальше — главный старт сезона.

Сейчас будет время передохнуть, восстановиться и заново готовиться.

Не сказать, что я полностью доволен спринтерскими гонками. Хотелось бы и получше, но в целом не могу сказать, что всё сильно плохо. Чуть лучше среднего.

После своей гонки Наталья Непряева пришла довольная. Мы с Глебом Ретивых сразу залетели к ней в комнату, хоть трофей подержать, как говорится (улыбается)», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».

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