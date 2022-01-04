Бородавко: видно, что Большунов ещё очень далёк от хорошего состояния. Это радует

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о форме российского лыжника Александра Большунова. Он занял второе место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски». Победителем соревнований стал норвежец Йоханнес Клебо.



«Это радует, видно, что Александр ещё очень далёк от хорошего состояния. Будет надеяться, что то время, которое есть, мы проведём с пользой и извлечём определённые уроки. Думаю, всё-таки к Олимпийским играм он будет в более достойных кондициях. Мы ищем позитив в каждом движении, в каждом шаге. Не раз говорил, что именно набор формы является лучшей подводкой, потому что удерживать форму всегда сложнее.



Четвёртое место Спицова в общем зачёте? Это самое обидное, четвёртое место всегда таким было. Понятно, что нужно было начинать с самого низа. Денис всё-таки немножко перестраховался и опоздал. То есть нужно было стоять первым-вторым, с середины начинать работать на всё деньги, максимально используя длину подъёма. Ему как раз не хватило длины подъёма, чтобы отыграть эти семь секунд. Он не уверен в себе? Скорее всего, так. Денис очень любит гонки за кем-то в спину, он очень цепкий, любит идти за паровозом. Пришло время, когда пора становиться локомотивом. Хватит рюкзачить, надо самому — он уже созрел», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».