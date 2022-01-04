«Дошёл «на мужика». Глеб Ретивых — о выступлении на «Тур де Ски»

Российский лыжник Глеб Ретивых подвёл итоги своего выступления на «Тур де Ски» — 2021/2022.
Ретивых стал 54-м из 56 участников в заключительном коньковом масс-старте многодневки — восхождении на гору Альп-де-Чермис в Валь-ди-Фьемме (Италия). В общем зачёте Глеб занял 41-е место, отстав от лидера на 11 минут 52 секунды.
«Всё нормально. Дошёл «на мужика». Тяжёлый «Тур», несмотря на то, что не было индивидуальных гонок. Поздравляю Наталью с победой на «Тур де Ски». И Денис Спицов заехал вторым, и Саша Большунов — второй в общем зачёте. Хорошие результаты», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».
Первым в гору поднялся норвежец Сьюр Рёте, вторым — россиянин Денис Спицов, третьим – немец Фридрих Мох.
В общем зачёте победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторым стал россиянин Александр Большунов, третьим — финн Ийво Нисканен.
- 4 января 2022
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