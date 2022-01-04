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Губерниев — о серебре Спицова: выступление на «Тур де Ски» должно его вдохновить

Губерниев — о серебре Спицова: выступление на «Тур де Ски» должно его вдохновить
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о результатах лыжной многодневки «Тур де Ски». Россиянин Денис Спицов занял второе место в заключительной гонке, а его соотечественник Александр Большунов стал вторым в общем зачёте. Победителем общего зачёта стал норвежец Йоханнес Клебо.

«Очень жаль, что Спицов не добрался до наград в общем зачёте, но у него очень хороший январь. Денис был одним из главных открытий Олимпийских игр четыре года назад, а потом дела у него шли ни шатко, ни валко. Очень надеюсь, что личные качества Спицова и мудрость Бородавко помогут ему реализовать себя и выиграть медали. Очень надеюсь на Дениса. Спицов — один из образцов трудолюбия, поэтому этот январь и выступление на «Тур де Ски» должны сильно вдохновить его.

Большунову сейчас главное — не унывать. Уверен, Александр будет пытаться набирать через старты. С такими норвежцами совладать будет крайне сложно. «Тур де Ски» пропустила Йохауг, которая будет очень хороша на Олимпиаде. Россиянам будет очень сложно бороться, но пробовать и пытаться нужно. В январе лыжи просто воспряли, и это радует!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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