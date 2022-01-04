Клебо прокомментировал победу в «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, ставший победителем многодневки «Тур де Ски», прокомментировал собственный успех. В заключительной гонке «Тур де Ски» он показал 5-й результат, но этого хватило для общей победы. Перед последним стартом норвежец опережал россиянина Александра Большунова, занимавшего 2-е место, на две минуты.



«Было приятно пройти эту гонку. Вернее, было тяжело, но я прошёл гонку плавно. В конце устал, но очень рад. Тело чувствует себя нормально. Будет здорово вернуться домой на четыре-пять дней. Я хорошо использую эти дни после месяца разъездов», — приводит слова Клебо Dagbladet со ссылкой на Viaplay.



Клебо сумел прервать гегемонию Большунова на «Тур де Ски». Россиянин выиграл две последние многодневки — в 2020 и 2021 годах.

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