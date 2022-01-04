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«Спицов на правильном пути». Крянин — о серебре в масс-старте «Тур де Ски»

«Спицов на правильном пути». Крянин — о серебре в масс-старте «Тур де Ски»
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Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал результат заключительной гонки на многодневке «Тур де Ски». Победителем масс-старта стал норвежец Сюр Рёте, а второе место занял россиянин Денис Спицов.

«Денису подходит гонка в гору. Ребята, которые более подсушенные по комплекции, очень хорошо работают в гору и показывают хорошие результаты. Спицов молодец, он на правильном пути и постепенно приходит в форму. План подготовки Юрия Викторовича состоит в том, чтобы с помощью «Тур де Ски» выйти на самые лучшие кондиции в феврале месяце.

Думаю, что у ребят ещё не пик формы, но они находятся на подъёме. Надеюсь, что выстроенный план сработает именно на Олимпийские игры. И по Большунову, и по другим ребятам ощущается, что их что-то сдерживает. Не скажу, что та же Непряева сейчас находится в супер-форме. Это только подъём, чтобы в феврале ребята зазвенели на Олимпиаде», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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