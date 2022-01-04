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Сьюр Рёте: мне очень повезло, что удалось избежать завала

Сьюр Рёте: мне очень повезло, что удалось избежать завала
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Норвежский лыжник Сьюр Рёте прокомментировал победу в заключительной гонке многодневки «Тур де Ски». Он выиграл масс-старт, опередив россиянина Дениса Спицова, ставшего вторым. В общем зачёте многодневки победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.

«Очень доволен гонкой. Чувствовал себя хорошо, и мне очень повезло, что удалось избежать завала. Тогда я подумал, что исчерпал лимит везения, но обошлось. Кажется, я был в двух лыжниках от Якимушкина и де Фабиани, и мне пришлось резко убирать лыжи, чтобы не врезаться. Без удачи не обойтись», — цитирует Рёте Dagbladet.

Клебо сумел прервать гегемонию россиянина Александра Большунова на «Тур де Ски». Ранее российский лыжник выиграл две последние многодневки в 2020 и 2021 годах.

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