Большунов — третий в спринтерском зачёте «Тур де Ски»

Подведены итоги спринтерского зачёта лыжной многодневки «Тур де Ски». Учитывались как очки за две спринтерские гонки, так и за бонусные финиши в остальных четырёх гонках. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, ставший победителем обоих спринтов.Второе место занял его соотечественник Эрик Вальнес, третьим – россиянин Александр Большунов.

«Тур де Ски». Спринтерский зачёт

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 111.

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — 80.

3. Александр Большунов (Россия) – 64.

4. Пол Голберг (Норвегия) — 56.

5. Ийво Нисканен (Финляндия) – 35.

6. Калле Хальфварссон (Швеция) – 30.

7. Мартин Лёвстрём Ньенгет (Норвегия) – 24.

8. Эвен Нортуг (Норвегия) – 20.

9. Федерико Пеллегрино (Италия) – 18.

10. Сьюр Рёте (Норвегия) – 16…

13. Иван Якимушкин (Россия) – 10…

15. Артём Мальцев (Россия) – 8.

16. Денис Спицов (Россия) – 6.

17. Алексей Червоткин (Россия) – 4.