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Большунов — третий в спринтерском зачёте «Тур де Ски»

Большунов — третий в спринтерском зачёте «Тур де Ски»
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Подведены итоги спринтерского зачёта лыжной многодневки «Тур де Ски». Учитывались как очки за две спринтерские гонки, так и за бонусные финиши в остальных четырёх гонках. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, ставший победителем обоих спринтов.Второе место занял его соотечественник Эрик Вальнес, третьим – россиянин Александр Большунов.

«Тур де Ски». Спринтерский зачёт

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 111.
2. Эрик Вальнес (Норвегия) — 80.
3. Александр Большунов (Россия) – 64.
4. Пол Голберг (Норвегия) — 56.
5. Ийво Нисканен (Финляндия) – 35.
6. Калле Хальфварссон (Швеция) – 30.
7. Мартин Лёвстрём Ньенгет (Норвегия) – 24.
8. Эвен Нортуг (Норвегия) – 20.
9. Федерико Пеллегрино (Италия) – 18.
10. Сьюр Рёте (Норвегия) – 16…
13. Иван Якимушкин (Россия) – 10…
15. Артём Мальцев (Россия) – 8.
16. Денис Спицов (Россия) – 6.
17. Алексей Червоткин (Россия) – 4.

Чуда не случилось. Большунов не смог оторваться от Клебо и проиграл «Тур де Ски» Чуда не случилось. Большунов не смог оторваться от Клебо и проиграл «Тур де Ски»
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