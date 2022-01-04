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Россия заняла второе место в командном зачёте «Тур де Ски»

Россия заняла второе место в командном зачёте «Тур де Ски»
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Подведены итоги командного зачёта лыжной многодневки «Тур де Ски». В каждой гонке учитывались результаты двух лучших участников команды как у женщин, так и у мужчин. В итоге командный зачёт выиграла сборная Норвегии, опередившая российских лыжников на 2 минуты 35 секунд.

В личном общем зачёте у женщин первенствовала россиянка Наталья Непряева, второй стала Эбба Андерссон из Швеции, третьей – норвежка Хейди Венг. У мужчин победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторым стал россиянин Александр Большунов, третьим — финн Ийво Нисканен.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Командный зачёт

1. Норвегия – 8:52.23,0.
2. Россия +2.35,0.
3. Финляндия +9.53,4.
4. Швеция +13.15,9.
5. Германия +15.24,7.
6. Франция +20.38,9.

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