Россия заняла второе место в командном зачёте «Тур де Ски»

Подведены итоги командного зачёта лыжной многодневки «Тур де Ски». В каждой гонке учитывались результаты двух лучших участников команды как у женщин, так и у мужчин. В итоге командный зачёт выиграла сборная Норвегии, опередившая российских лыжников на 2 минуты 35 секунд.

В личном общем зачёте у женщин первенствовала россиянка Наталья Непряева, второй стала Эбба Андерссон из Швеции, третьей – норвежка Хейди Венг. У мужчин победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторым стал россиянин Александр Большунов, третьим — финн Ийво Нисканен.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Командный зачёт

1. Норвегия – 8:52.23,0.

2. Россия +2.35,0.

3. Финляндия +9.53,4.

4. Швеция +13.15,9.

5. Германия +15.24,7.

6. Франция +20.38,9.