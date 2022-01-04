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Норвежский эксперт: Клебо фантастически хорош в том, что он делает

Норвежский эксперт: Клебо фантастически хорош в том, что он делает
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Норвежский эксперт Фредрик Аукланд поделился мнением о результатах «Тур де Ски». Победителем общего зачёта престижной многодневки стал трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. Он более чем на две минуты опередил ближайшего преследователя, россиянина Александра Большунова.

«Я очень впечатлён Клебо. Йоханнес провёл мощную 15-километровку классикой накануне, а сегодня показал пятый результат на горе. Он стал силён абсолютно во всех дисциплинах. Клебо фантастически хорош в том, что он делает», — приводит слова Аукланда Dagbladet.

В заключительной гонке многодневки Клебо показал лишь пятый результат. Но этого хватило, чтобы выиграть «Тур де Ски».

Клебо сумел прервать гегемонию Большунова на «Тур де Ски». Ранее российский лыжник выиграл две последние многодневки в 2020 и 2021 годах.

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