Стало известно, сколько денег Большунов заработал на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов заработал около 46 тыс. швейцарских франков за выступление на «Тур де Ски». Это около € 44 тыс. или более 3,7 млн рублей.



40 тыс. франков россиянин заработал, заняв второе место в общем зачёте. Ещё 2 тыс. ему принесло третье место в рейтинге по очкам и 4 тыс. — вторые места в гонках.



Стоит напомнить, что победителем «Тур де Ски» стал норвежец Йоханнес Клебо. В общем зачёте он более чем на две минуты опередил Большунова, ставшего вторым. В заключительной гонке многодневки Клебо показал лишь пятый результат, но этого хватило, чтобы выиграть «Тур де Ски». Клебо прервал гегемонию Большунова, который выигрывал многодневку «Тур де Ски» в течение двух последних лет.