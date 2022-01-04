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Стало известно, сколько денег Большунов заработал на «Тур де Ски»

Стало известно, сколько денег Большунов заработал на «Тур де Ски»
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Российский лыжник Александр Большунов заработал около 46 тыс. швейцарских франков за выступление на «Тур де Ски». Это около € 44 тыс. или более 3,7 млн рублей.

40 тыс. франков россиянин заработал, заняв второе место в общем зачёте. Ещё 2 тыс. ему принесло третье место в рейтинге по очкам и 4 тыс. — вторые места в гонках.

Стоит напомнить, что победителем «Тур де Ски» стал норвежец Йоханнес Клебо. В общем зачёте он более чем на две минуты опередил Большунова, ставшего вторым. В заключительной гонке многодневки Клебо показал лишь пятый результат, но этого хватило, чтобы выиграть «Тур де Ски». Клебо прервал гегемонию Большунова, который выигрывал многодневку «Тур де Ски» в течение двух последних лет.

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