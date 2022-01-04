Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Клебо: у Большунова не лучшие дни. Мы никогда не узнаем, как могло всё сложиться

Клебо: у Большунова не лучшие дни. Мы никогда не узнаем, как могло всё сложиться
Комментарии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о победе в многодневке «Тур де Ски». Трёхкратный олимпийский чемпион Клебо более чем на две минуты опередил россиянина Александра Большунова, который стал вторым.

«Тур прошёл хорошо. Перед стартом я волновался по поводу того, как организм будет реагировать. Начало было на небольшой высоте после высокогорья. Думаю, всё прошло хорошо, и это положительный опыт. Сложно сказать, в идеальной ли я форме. Сейчас всё в порядке, моё тело хорошо работало на Туре.

Удивил ли итоговый отрыв? У Большунова не лучшие дни. У него были бы более высокие результаты, если бы он подошёл к гонкам в лучшей форме. Теперь мы уже никогда не узнаем, как бы всё сложилось в таком случае», — цитирует Клебо TV2.

Новость по теме
Норвежский эксперт: Клебо фантастически хорош в том, что он делает
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022