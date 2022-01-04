Клебо: у Большунова не лучшие дни. Мы никогда не узнаем, как могло всё сложиться

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о победе в многодневке «Тур де Ски». Трёхкратный олимпийский чемпион Клебо более чем на две минуты опередил россиянина Александра Большунова, который стал вторым.



«Тур прошёл хорошо. Перед стартом я волновался по поводу того, как организм будет реагировать. Начало было на небольшой высоте после высокогорья. Думаю, всё прошло хорошо, и это положительный опыт. Сложно сказать, в идеальной ли я форме. Сейчас всё в порядке, моё тело хорошо работало на Туре.



Удивил ли итоговый отрыв? У Большунова не лучшие дни. У него были бы более высокие результаты, если бы он подошёл к гонкам в лучшей форме. Теперь мы уже никогда не узнаем, как бы всё сложилось в таком случае», — цитирует Клебо TV2.

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