Клебо: у Большунова не лучшие дни. Мы никогда не узнаем, как могло всё сложиться
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о победе в многодневке «Тур де Ски». Трёхкратный олимпийский чемпион Клебо более чем на две минуты опередил россиянина Александра Большунова, который стал вторым.
«Тур прошёл хорошо. Перед стартом я волновался по поводу того, как организм будет реагировать. Начало было на небольшой высоте после высокогорья. Думаю, всё прошло хорошо, и это положительный опыт. Сложно сказать, в идеальной ли я форме. Сейчас всё в порядке, моё тело хорошо работало на Туре.
Удивил ли итоговый отрыв? У Большунова не лучшие дни. У него были бы более высокие результаты, если бы он подошёл к гонкам в лучшей форме. Теперь мы уже никогда не узнаем, как бы всё сложилось в таком случае», — цитирует Клебо TV2.
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