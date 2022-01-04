Российские болельщики поздравили Клебо с победой в «Тур де Ски»
Поделиться
Норвежский биатлонист Йоханнес Клебо опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Он выложил собственное фото после победы в общем зачёте «Тур де Ски».
Норвежец выиграл многодневку, более чем на две минуты опередив россиянина Александра Большунова, который стал вторым. При этом в заключительной гонке многодневки Клебо стал лишь 5-м, что не помешало ему выиграть общий зачёт.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Клебо.
Норвежца поздравили многие фанаты из России. Они написали следующее:
«Поздравляю! Заслуженная победа. Пока лучший».
«С победой! Очень стабильные победы, молодец!»
«Браво!!!»
«Поздравляю! Достойное выступление! Заслуженная победа».
«Нечего больше сказать! Заслуженная победа Йоханнеса! Уважение из России».
Комментарии
- 4 января 2022
-
22:58
-
22:36
-
21:54
-
21:29
-
20:56
-
20:44
-
20:37
-
20:29
-
20:16
-
19:57
-
19:52
-
19:52
-
19:27
-
19:23
-
19:19
-
19:10
-
19:06
-
18:59
-
18:58
-
18:55
-
18:51
-
18:45
-
18:42
-
18:41
-
18:35
-
18:33
-
18:29
-
18:20
-
18:20
-
18:17
-
18:17
-
17:59
-
17:57
-
17:36
-
17:23
Партнерский контент