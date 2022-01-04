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Российские болельщики поздравили Клебо с победой в «Тур де Ски»

Российские болельщики поздравили Клебо с победой в «Тур де Ски»
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Норвежский биатлонист Йоханнес Клебо опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Он выложил собственное фото после победы в общем зачёте «Тур де Ски».

Норвежец выиграл многодневку, более чем на две минуты опередив россиянина Александра Большунова, который стал вторым. При этом в заключительной гонке многодневки Клебо стал лишь 5-м, что не помешало ему выиграть общий зачёт.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Клебо.

Норвежца поздравили многие фанаты из России. Они написали следующее:

«Поздравляю! Заслуженная победа. Пока лучший».
«С победой! Очень стабильные победы, молодец!»
«Браво!!!»
«Поздравляю! Достойное выступление! Заслуженная победа».
«Нечего больше сказать! Заслуженная победа Йоханнеса! Уважение из России».

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