Эбба Андерссон выступила за смену формата финальной гонки «Тур де Ски»
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Шведская лыжница Эбба Андерссон, которая заняла второе место в общем зачёте «Тур де Ски» — 2021/2022, высказалась за смену формата заключительной гонки многодневки – возвращению от масс-старта к пасьюту.
«Все очень свежи, когда начинаешь восхождение в гору, сложно создать слишком большой отрыв. Что касается заключительной гонки, то скорость была бы значительно выше с самого начала, если бы мы преследовали лидера, боролись бы за каждую секунду, пока не достигнем вершины. Теперь никто не хочет быстро идти до горы, а мне бы хотелось увидеть охоту за победой.
Как объясняют смену формата заключительной гонки в FIS? Никак. Гонки развиваются, и в будущем хотелось бы увидеть охоту на заключительном этапе», — приводит слова Андерссон Expressen.
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