В FIS объяснили, почему заменили гонку преследования масс-стартом в финале «Тур де Ски»

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньерей объяснил, почему на финальном этапе «Ту де Ски» гонка преследования была заменена масс-стартом.

«Если посмотреть на общий зачёт и у женщин, и у мужчин, сделать гонку интересной было бы сложно. Лидировали только Йоханнес Клебо и Наталья Непряева. Для телеаудитории это может быть понятнее, но для этого у нас постоянно есть графика с виртуальной позицией. Мы открыты для обсуждения, но считаем, что масс-старт даёт всем лыжникам шанс проявить себя. Мы видели Дельфин Клодель на третьем месте. Подобная лыжница даже не была бы заинтересован в завершении тура, если бы не был масс-старт.

Хочется не просто довести победителя до финиша, интересно также увидеть, как лидер борется с остальными», — приводит слова Миньерея Expressen.