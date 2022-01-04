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Бородавко: Клебо становится главным фаворитом на Олимпийских играх

Бородавко: Клебо становится главным фаворитом на Олимпийских играх
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Старший тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о форме норвежца Йоханнеса Клебо, ставшего победителем «Тур де Ски».

Россиянин Александр Большунов уступил лидеру чуть более двух минут и занял второе место в общем зачёте многодневки. Третьим финишировал финский лыжник Ийво Нисканен. В заключительной гонке Клебо стал пятым, а Большунов – седьмым.

«За последние два года Клебо сделал огромный шаг вперёд. Раньше это был чистый спринтер, который редко посягал на дистанционные гонки. А уже на прошлом чемпионате мира мы видели, что и на 50 км он в хорошей форме. Гонки на этом «Тур де Ски» говорят о том, что он становится универсалом и главным фаворитом на Олимпийских играх», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Чуда не случилось. Большунов не смог оторваться от Клебо и проиграл «Тур де Ски» Чуда не случилось. Большунов не смог оторваться от Клебо и проиграл «Тур де Ски»
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