Вяльбе: Спицов проиграл тактически. Нет в нём какой-то спортивной злости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала тактику Дениса Спицова на заключительную гонку многодневки «Тур де Ски».

Спицов, боровшийся за третье место в общем зачёте, на финише конькового масс-старта стал вторым вслед за норвежцем Сьюром Рёте. В генеральной классификации Денис занял четвёртое место, уступив 7 секунд финну Ийво Нисканену.

«Несмотря на то, что Денис был второй, отмечу, что тактически он сегодня проиграл. Он абсолютно точно мог бороться с Рёте. Надо было не сидеть так далеко сразу и не отпускать, чтобы догонять. Но Денис как-то не уверен в себе, в нём нет какой-то спортивной злости, когда спортсмен выходит на старт с мыслями о победе. У него пока это не приходит в голову — где-то внутри есть какая-то неуверенность», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».