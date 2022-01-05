Вяльбе: Спицов проиграл тактически. Нет в нём какой-то спортивной злости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала тактику Дениса Спицова на заключительную гонку многодневки «Тур де Ски».
Спицов, боровшийся за третье место в общем зачёте, на финише конькового масс-старта стал вторым вслед за норвежцем Сьюром Рёте. В генеральной классификации Денис занял четвёртое место, уступив 7 секунд финну Ийво Нисканену.
«Несмотря на то, что Денис был второй, отмечу, что тактически он сегодня проиграл. Он абсолютно точно мог бороться с Рёте. Надо было не сидеть так далеко сразу и не отпускать, чтобы догонять. Но Денис как-то не уверен в себе, в нём нет какой-то спортивной злости, когда спортсмен выходит на старт с мыслями о победе. У него пока это не приходит в голову — где-то внутри есть какая-то неуверенность», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».
- 5 января 2022
-
00:24
-
00:16
-
00:10
- 4 января 2022
-
23:53
-
23:43
-
22:58
-
22:36
-
21:54
-
21:29
-
20:56
-
20:44
-
20:37
-
20:29
-
20:16
-
19:57
-
19:52
-
19:52
-
19:27
-
19:23
-
19:19
-
19:10
-
19:06
-
18:59
-
18:58
-
18:55
-
18:51
-
18:45
-
18:42
-
18:41
-
18:35
-
18:33
-
18:29
-
18:20
-
18:20
-
18:17