Тренер Германии: Мох делает своё дело, будь перед ним хоть Большунов, хоть Клебо

Тренер сборной Германии Петер Шликенридер поделился мнением о выступлении своего подопечного Фридриха Моха на последнем этапе «Тур де Ски».

Молодой немец неожиданно занял третье место в гонке, опередив россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо. Для сборной Германии это первая медаль на «Тур де Ски» с января 2015 года.



«Очень круто. Для меня это была неожиданность. То, что сотворил наш юный Фридрих, — это просто безумие. Он провёл гонку на высшем уровне и с точки зрения тактики. Фридрих уже исключительный лыжник. Он не просто так завоевал звание лучшего на «Тур де Ски» в категории до 23 лет. И не просто так очень успешно выступал на юношеском чемпионате мира. Если посмотреть на стиль, катание, он всё умеет. Кажется, Фридриху было всё равно, будет ли перед ним Клебо. Он делает своё дело, будь перед ним хоть Большунов, хоть Клебо. В этом заключается его сила», — сказал Шликенридер в интервью ZDF.