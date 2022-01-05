Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Тренер Германии: Мох делает своё дело, будь перед ним хоть Большунов, хоть Клебо

Тренер Германии: Мох делает своё дело, будь перед ним хоть Большунов, хоть Клебо
Комментарии

Тренер сборной Германии Петер Шликенридер поделился мнением о выступлении своего подопечного Фридриха Моха на последнем этапе «Тур де Ски».

Молодой немец неожиданно занял третье место в гонке, опередив россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо. Для сборной Германии это первая медаль на «Тур де Ски» с января 2015 года.

«Очень круто. Для меня это была неожиданность. То, что сотворил наш юный Фридрих, — это просто безумие. Он провёл гонку на высшем уровне и с точки зрения тактики. Фридрих уже исключительный лыжник. Он не просто так завоевал звание лучшего на «Тур де Ски» в категории до 23 лет. И не просто так очень успешно выступал на юношеском чемпионате мира. Если посмотреть на стиль, катание, он всё умеет. Кажется, Фридриху было всё равно, будет ли перед ним Клебо. Он делает своё дело, будь перед ним хоть Большунов, хоть Клебо. В этом заключается его сила», — сказал Шликенридер в интервью ZDF.

Чуда не случилось. Большунов не смог оторваться от Клебо и проиграл «Тур де Ски» Чуда не случилось. Большунов не смог оторваться от Клебо и проиграл «Тур де Ски»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022