«Сам не могу в это поверить!» Немец Фридрих Мох — о бронзе в масс-старте на «Тур де Ски»
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Молодой немецкий лыжник Фридрих Мох прокомментировал своё выступление на последнем этапе «Тур де Ски».
Мох неожиданно занял третье место в гонке с общего старта свободным стилем, опередив во время подъёма в гору россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо. Для сборной Германии это первая медаль на «Тур де Ски» с января 2015 года.
«Да я сам не могу в это поверить! Старался провести хорошую гонку. Подумал: «Не взглянуть ли мне, что там наверху?» Для меня всё удачно сложилось. В глубине скорость была не очень высокой, поэтому я решил попробовать прорваться. Не думал, что так и дойду до конца», — приводит слова Моха ZDF.
Напомним, что первым финишировал норвежец Сьюр Рёте, вторым стал россиянин Денис Спицов.
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