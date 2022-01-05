«Сам не могу в это поверить!» Немец Фридрих Мох — о бронзе в масс-старте на «Тур де Ски»

Молодой немецкий лыжник Фридрих Мох прокомментировал своё выступление на последнем этапе «Тур де Ски».

Мох неожиданно занял третье место в гонке с общего старта свободным стилем, опередив во время подъёма в гору россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо. Для сборной Германии это первая медаль на «Тур де Ски» с января 2015 года.

«Да я сам не могу в это поверить! Старался провести хорошую гонку. Подумал: «Не взглянуть ли мне, что там наверху?» Для меня всё удачно сложилось. В глубине скорость была не очень высокой, поэтому я решил попробовать прорваться. Не думал, что так и дойду до конца», — приводит слова Моха ZDF.

Напомним, что первым финишировал норвежец Сьюр Рёте, вторым стал россиянин Денис Спицов.