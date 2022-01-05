«Тур де Ски» — 2022: результаты многодневки, все зачёты

Вчера, во вторник, 4 января, завершилась многодневная лыжная гонка «Тур де Ски». «Чемпионат» представляет вашему вниманию результаты общего и спринтерского зачётов у мужчин и женщин, а также итоги командного зачёта.
«Тур де Ски». Итоговый общий зачёт. Мужчины
Перед гонкой норвежец Йоханнес Клебо практически гарантировал себе победу в общем зачёте «Тур де Ски», так как опережал шедшего вторым россиянина Александра Большунова на 2 минуты. Второй позиции Большунова также ничто не угрожало. Денис Спицов вёл борьбу за третью позицию в общем зачёте, но, несмотря на второе место в заключительной гонке, в итоге стал четвёртым
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:24.56.
2. Александр Большунов (Россия) +2.03.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) +3.14.
«Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины
После заключительной гонки Непряева сохранила лидерство в общем зачёте и стала первой россиянкой, которой удалось выиграть «Тур де Ски».
1. Наталья Непряева (Россия) — 1:59.38,5
2. Эбба Андерссон (Швеция) +46,7
3. Хейди Венг (Норвегия) +1.07,7
«Тур де Ски». Спринтерский зачёт. Мужчины
Учитывались как очки за две спринтерские гонки, так и за бонусные финиши в остальных четырёх гонках. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, ставший победителем обоих спринтов. Второе место занял его соотечественник Эрик Вальнес, третьим стал россиянин Александр Большунов.
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 111.
2. Эрик Вальнес (Норвегия) — 80.
3. Александр Большунов (Россия) – 64.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Командный зачёт
В каждой гонке учитывались результаты двух лучших участников команды — как у женщин, так и у мужчин. В итоге командный зачёт выиграла сборная Норвегии, опередившая российских лыжников на 2 минуты 35 секунд.
1. Норвегия – 8:52.23,0.
2. Россия +2.35,0.
3. Финляндия +9.53,4.
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