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«Тур де Ски» — 2022: результаты многодневки, все зачёты

«Тур де Ски» — 2022: результаты многодневки, все зачёты
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Вчера, во вторник, 4 января, завершилась многодневная лыжная гонка «Тур де Ски». «Чемпионат» представляет вашему вниманию результаты общего и спринтерского зачётов у мужчин и женщин, а также итоги командного зачёта.

«Тур де Ски». Итоговый общий зачёт. Мужчины

Перед гонкой норвежец Йоханнес Клебо практически гарантировал себе победу в общем зачёте «Тур де Ски», так как опережал шедшего вторым россиянина Александра Большунова на 2 минуты. Второй позиции Большунова также ничто не угрожало. Денис Спицов вёл борьбу за третью позицию в общем зачёте, но, несмотря на второе место в заключительной гонке, в итоге стал четвёртым

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:24.56.
2. Александр Большунов (Россия) +2.03.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) +3.14.

«Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины

После заключительной гонки Непряева сохранила лидерство в общем зачёте и стала первой россиянкой, которой удалось выиграть «Тур де Ски».

1. Наталья Непряева (Россия) — 1:59.38,5
2. Эбба Андерссон (Швеция) +46,7
3. Хейди Венг (Норвегия) +1.07,7

«Тур де Ски». Спринтерский зачёт. Мужчины

Учитывались как очки за две спринтерские гонки, так и за бонусные финиши в остальных четырёх гонках. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, ставший победителем обоих спринтов. Второе место занял его соотечественник Эрик Вальнес, третьим стал россиянин Александр Большунов.

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 111.
2. Эрик Вальнес (Норвегия) — 80.
3. Александр Большунов (Россия) – 64.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Командный зачёт

В каждой гонке учитывались результаты двух лучших участников команды — как у женщин, так и у мужчин. В итоге командный зачёт выиграла сборная Норвегии, опередившая российских лыжников на 2 минуты 35 секунд.

1. Норвегия – 8:52.23,0.
2. Россия +2.35,0.
3. Финляндия +9.53,4.

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