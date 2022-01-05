Наталья Непряева показала фото с трофеем за победу на «Тур де Ски». Губерниев отреагировал

Российская лыжница Наталья Непряева опубликовала новое фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке Непряева целует трофей, который она завоевала на многодневке «Тур де Ски». Российская спортсменка одержала победу в общем зачёте.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Натальи Непряевой.

Под постом отметился известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.

«Просто молодец, стратосфера! Теперь в космос, к олимпийскому золоту! А я прокомментирую!» — написал он в комментариях.

Наталья Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски». Что касается мужского зачёта, то россияне уже побеждали на «Тур де Ски». Александр Большунов делал это дважды, Александр Легков и Сергей Устюгов — по одному разу.

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