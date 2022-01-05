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Виталий Мутко отреагировал на победу Натальи Непряевой на «Тур де Ски»

Виталий Мутко отреагировал на победу Натальи Непряевой на «Тур де Ски»
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Бывший министр спорта России, экс-президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отреагировал на победу российской лыжницы Натальи Непряевой в общем зачёте многодневки «Тур де Ски». В финальной гонке российская спортсменка заняла четвёртое место, это не помешало ей остаться во главе общего зачёта.

«Поздравляю Наталью Непряеву с невероятной победой!» — написал Виталий Мутко в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: «инстаграм» виталия мутко

Наталья Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски». Что касается мужского зачёта, то россияне уже побеждали на «Тур де Ски». Александр Большунов делал это дважды, Александр Легков и Сергей Устюгов — по одному разу.

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