Виталий Мутко отреагировал на победу Натальи Непряевой на «Тур де Ски»
Поделиться
Бывший министр спорта России, экс-президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отреагировал на победу российской лыжницы Натальи Непряевой в общем зачёте многодневки «Тур де Ски». В финальной гонке российская спортсменка заняла четвёртое место, это не помешало ей остаться во главе общего зачёта.
«Поздравляю Наталью Непряеву с невероятной победой!» — написал Виталий Мутко в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: «инстаграм» виталия мутко
Наталья Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски». Что касается мужского зачёта, то россияне уже побеждали на «Тур де Ски». Александр Большунов делал это дважды, Александр Легков и Сергей Устюгов — по одному разу.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
Комментарии
- 5 января 2022
-
08:24
-
08:02
-
07:57
-
07:49
-
07:44
-
07:37
-
01:55
-
00:57
-
00:24
-
00:16
-
00:10
- 4 января 2022
-
23:53
-
23:43
-
22:58
-
22:36
-
21:54
-
21:29
-
20:56
-
20:44
-
20:37
-
20:29
-
20:16
-
19:57
-
19:52
-
19:52
-
19:27
-
19:23
-
19:19
-
19:10
-
19:06
-
18:59
-
18:58
-
18:55
-
18:51
-
18:45
Партнерский контент