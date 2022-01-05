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«Это был кошмар». Шведская лыжница расплакалась после финальной гонки «Тур де Ски»

«Это был кошмар». Шведская лыжница расплакалась после финальной гонки «Тур де Ски»
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Шведская лыжница Луизе Линдстрём расплакалась после финальной гонки многодневки «Тур де Ски», сообщает Aftonbladet.

Линдстрём упала на первых километрах финальной гонки и финишировала на 42-м месте из 46 участниц. В общем зачёте «Тур де Ски» шведская спортсменка заняла 35-е место с 10-минутным отставанием от победительницы, россиянки Натальи Непряевой.

«Было не очень весело. Это был худший старт из возможных. Я просто хотела начать всё сначала, это был кошмар в чистом виде. Очень тяжело. Я расстроена.

Тренер посоветовал мне забыть об этом и смотреть в будущее. Я жажду мести. Идея заключалась в том, чтобы какое-то время не соревноваться, но сейчас мне хочется снова выступить в гонке, чтобы почувствовать себя лучше», — сказала Линдстрём.

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