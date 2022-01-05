«Это был кошмар». Шведская лыжница расплакалась после финальной гонки «Тур де Ски»

Шведская лыжница Луизе Линдстрём расплакалась после финальной гонки многодневки «Тур де Ски», сообщает Aftonbladet.

Линдстрём упала на первых километрах финальной гонки и финишировала на 42-м месте из 46 участниц. В общем зачёте «Тур де Ски» шведская спортсменка заняла 35-е место с 10-минутным отставанием от победительницы, россиянки Натальи Непряевой.

«Было не очень весело. Это был худший старт из возможных. Я просто хотела начать всё сначала, это был кошмар в чистом виде. Очень тяжело. Я расстроена.

Тренер посоветовал мне забыть об этом и смотреть в будущее. Я жажду мести. Идея заключалась в том, чтобы какое-то время не соревноваться, но сейчас мне хочется снова выступить в гонке, чтобы почувствовать себя лучше», — сказала Линдстрём.

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