Шведский лыжник назвал победу Йоханнеса Клебо на «Тур де Ски» королевской

Шведский лыжник Вильям Порома отреагировал на победу норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо в общем зачёте многодневки «Тур де Ски». После своего триумфа трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» опубликовал фото в «Инстаграме».
Порома в комментарии написал: «Королевская победа».
Ранее стало известно, что после «Тур де Ски» Клебо вернётся на родину, а 12 января отправится в Италию, где проведёт курс тренировок на высокогорье в Зайзер-Альме.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Итоговый общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:24.56.
2. Александр Большунов (Россия) +2.03.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) +3.14.
4. Денис Спицов (Россия) +3.21.
5. Пол Голберг (Норвегия) +4.08.
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