Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Шведский лыжник назвал победу Йоханнеса Клебо на «Тур де Ски» королевской

Шведский лыжник назвал победу Йоханнеса Клебо на «Тур де Ски» королевской
Комментарии

Шведский лыжник Вильям Порома отреагировал на победу норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо в общем зачёте многодневки «Тур де Ски». После своего триумфа трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» опубликовал фото в «Инстаграме».

Порома в комментарии написал: «Королевская победа».

Ранее стало известно, что после «Тур де Ски» Клебо вернётся на родину, а 12 января отправится в Италию, где проведёт курс тренировок на высокогорье в Зайзер-Альме.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Итоговый общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:24.56.
2. Александр Большунов (Россия) +2.03.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) +3.14.
4. Денис Спицов (Россия) +3.21.
5. Пол Голберг (Норвегия) +4.08.

Новость по теме
Денис Спицов опубликовал пост после окончания «Тур де Ски», Дмитрий Губерниев отреагировал
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022