Шведский лыжник назвал победу Йоханнеса Клебо на «Тур де Ски» королевской

Шведский лыжник Вильям Порома отреагировал на победу норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо в общем зачёте многодневки «Тур де Ски». После своего триумфа трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» опубликовал фото в «Инстаграме».

Порома в комментарии написал: «Королевская победа».

Ранее стало известно, что после «Тур де Ски» Клебо вернётся на родину, а 12 января отправится в Италию, где проведёт курс тренировок на высокогорье в Зайзер-Альме.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Итоговый общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:24.56.

2. Александр Большунов (Россия) +2.03.

3. Ийво Нисканен (Финляндия) +3.14.

4. Денис Спицов (Россия) +3.21.

5. Пол Голберг (Норвегия) +4.08.