Чемпион мира из Канады прокомментировал победу Натальи Непряевой на «Тур де Ски»

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу отреагировал на победу российской лыжницы Натальи Непряевой в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».

«Женские гонки в этом розыгрыше Кубка мира просто невероятные. Вчерашний масс-старт не стал исключением. Мы увидели очень умную работу на лыжне от топ-спортсменок. Непряева провела гонку очень умно! Она действовала словно по учебнику, не теряла выдержки, спокойно выжидала, мощно работала на подъёмах. На последних километрах она оставалась в группе лидеров. С самого начала гонки я понял, что соперницам обойти Непряеву будет очень сложно», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

Непряева стала первой в истории россиянкой, выигравшей «Тур де Ски».