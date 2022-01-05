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Олимпийская чемпионка из США отреагировала на победу Натальи Непряевой на «Тур де Ски»

Олимпийская чемпионка из США отреагировала на победу Натальи Непряевой на «Тур де Ски»
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Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, американская лыжница Киккан Рэндалл поделилась впечатлениями от победы россиянки Натальи Непряевой на «Тур де Ски».

«Это то, что делает «Тур де Ски» таким интересным! За шесть гонок ситуация может сильно измениться. В Валь-ди-Фьемме сложные подъёмы, быстрые спуски и много йо-йо. Если ты начинаешь паниковать и менять позиции, то теряешь слишком много энергии. В концовке ты можешь потерять много времени.

Я согласна с тем, что Непряева провела гонку очень умно с тактической точки зрения. Когда ты держишься сзади, то не можешь быть чересчур осторожной. Но Непряева провела гонку очень умно. Она получила заряд уверенности после спринта. Меня впечатлила её работа на лыжне», — сказала Рэндалл в подкасте FasterSkier.

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