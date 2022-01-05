Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кершоу оценил действия французской лыжницы, которая обошла Непряеву в решающем масс-старте

Кершоу оценил действия французской лыжницы, которая обошла Непряеву в решающем масс-старте
Комментарии

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу поделился впечатлениями от заключительной гонки «Тур де Ски» — масс-старта в гору в Валь-ди-Фьемме. Победу одержала норвежка Хейди Венг. Второй стала шведка Эбба Андерссон, третьей — француженка Дельфин Клодель. Россиянка Наталья Непряева финишировала четвёртой и победила в общем зачёте многодневки.

«Для меня лучшим выступлением дня стала гонка в исполнении Клодель. Она идеально распределила энергию. Непряева также провела феноменальный подъём в гору и закрепила свою победу в общем зачёте. Но действия Клодель — это гонка дня для меня», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

Непряева стала первой в истории россиянкой, выигравшей «Тур де Ски».

Новость по теме
Олимпийская чемпионка из США отреагировала на победу Натальи Непряевой на «Тур де Ски»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022