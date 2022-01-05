Кершоу оценил действия французской лыжницы, которая обошла Непряеву в решающем масс-старте

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу поделился впечатлениями от заключительной гонки «Тур де Ски» — масс-старта в гору в Валь-ди-Фьемме. Победу одержала норвежка Хейди Венг. Второй стала шведка Эбба Андерссон, третьей — француженка Дельфин Клодель. Россиянка Наталья Непряева финишировала четвёртой и победила в общем зачёте многодневки.

«Для меня лучшим выступлением дня стала гонка в исполнении Клодель. Она идеально распределила энергию. Непряева также провела феноменальный подъём в гору и закрепила свою победу в общем зачёте. Но действия Клодель — это гонка дня для меня», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

Непряева стала первой в истории россиянкой, выигравшей «Тур де Ски».