Сборная Швеции по лыжным гонкам объявила окончательный состав на Олимпиаду-2022 в Пекине

Сборная Швеции по лыжным гонкам назвала окончательный состав на зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай). Вакантные места заняли Калле Хальфварссон и Шарлотт Калла. Ранее в предварительный состав попали семь лыжников и семь лыжниц — таким образом, в окончательном составе оказалось по восемь лыжников и лыжниц.
Мужчины: Йенс Бурман, Оскар Свенссон, Маркус Грате, Юхан Хегстрём, Лео Йоханссон, Антон Перссон, Вильям Порома, Калле Хальфварссон.
Женщины: Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Йонна Сундлинг, Майя Дальквист, Моа Ольссон, Эмма Рибом, Анна Дювик, Шарлотт Калла.
Ранее сообщалось, что в предварительный состав сборной Швеции по лыжным гонкам попала бы и Линн Сван, если бы не получила травму.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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