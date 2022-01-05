Девон Кершоу: это были лучшие дистанционные гонки в карьере Йоханнеса Клебо

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал победу норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо на «Тур де Ски».

«Йоханнес Клебо продолжает добиваться побед. Это были лучшие дистанционные гонки в карьере Йоханнеса. Ему всего 25 лет, а он уже творит историю. Он самый прекрасный лыжник в плане техники. Он продолжает прогрессировать. Победа в гонке на 15 км классикой — это лучшее, что я видел в исполнении Клебо. Может ли он стать ещё лучше? Думаю, да. Никаких проблем не вижу. Боже мой, что это была за гонка!» — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

Клебо — трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса».