Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Девон Кершоу: это были лучшие дистанционные гонки в карьере Йоханнеса Клебо

Девон Кершоу: это были лучшие дистанционные гонки в карьере Йоханнеса Клебо
Комментарии

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал победу норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо на «Тур де Ски».

«Йоханнес Клебо продолжает добиваться побед. Это были лучшие дистанционные гонки в карьере Йоханнеса. Ему всего 25 лет, а он уже творит историю. Он самый прекрасный лыжник в плане техники. Он продолжает прогрессировать. Победа в гонке на 15 км классикой — это лучшее, что я видел в исполнении Клебо. Может ли он стать ещё лучше? Думаю, да. Никаких проблем не вижу. Боже мой, что это была за гонка!» — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

Клебо — трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса».

Новость по теме
Олимпийская чемпионка из США отреагировала на победу Натальи Непряевой на «Тур де Ски»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022