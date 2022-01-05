Йоханнес Клебо назвал самый большой риск для себя на данный момент

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо дал понять, что на данный момент самый большой риск для него связан с путешествиями. Можно предположить, что спортсмен опасается заразиться коронавирусом. Напомним, в сезоне-2020/2021 Клебо не раз пропускал этапы Кубка мира из-за боязни заразиться.

Йоханнеса спросили, что он думает по поводу того, что ему нужно попасть на самолёт, чтобы улететь домой.

«Сейчас это самый большой риск. Можете обсуждать, оправданно это или нет, но мне нужно уехать домой перед Олимпиадой. Я не могу быть в дороге три или четыре месяца подряд. Надо распаковать чемодан. Нужно лишь соблюдать особую осторожность во время путешествий.

Нервничаю ли в дороге? Считаю, я спокоен. Я не могу сделать больше, чем быть невероятно осторожным», — приводит его слова Aftenposten.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.